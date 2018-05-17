Ополченцы уничтожили минометный расчет под Горловкой

Ополченцы уничтожили минометный расчет ВСУ под Горловкой, заявили в ДНР

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожили минометный расчет украинских силовиков, который вел огонь по жилым кварталам Горловки , подконтрольной ДНР, заявил в четверг РИА Новости источник в оперативном командовании.

Ранее в командовании ДНР заявляли об увеличении числа обстрелов со стороны украинских силовиков на горловском направлении. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, за минувшие сутки в результате обстрелов в Горловке один мирных житель погиб, еще один ранен.