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Ополченцы уничтожили минометный расчет под Горловкой
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Ополченцы уничтожили минометный расчет ВСУ под Горловкой, заявили в ДНР 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики уничтожили минометный расчет украинских силовиков, который вел огонь по жилым кварталам Горловки, подконтрольной ДНР, заявил в четверг РИА Новости источник в оперативном командовании.
Ранее в командовании ДНР заявляли об увеличении числа обстрелов со стороны украинских силовиков на горловском направлении. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, за минувшие сутки в результате обстрелов в Горловке один мирных житель погиб, еще один ранен.
"Сегодня днем украинские силовики с позиций в районе шахты "Южная" вновь открыли огонь из минометов по мирным жителям в поселке шахты Гагарина. Обстрел велся целенаправленно по жилым районам. Для защиты мирного населения мы вынуждены были уничтожить ответным огнем минометный расчет с применением незапрещенных вооружений", — заявил источник в оперативном командовании ДНР.
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