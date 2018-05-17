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Нацгвардия Украины приняла на вооружение первую партию американских гранатометов
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Нацгвардия Украины приняла на вооружение первую партию американских гранатометов 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Русская Весна
Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД Украины Арсен Аваков.
«В рамках стратегии развития МВД Нацгвардия получила первые 500 40-мм ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 производства США», — написал Аваков.
Гранатометы произвела компания AirTronic в 2016 году. Прицельность стрельбы составляет 800 м, совместим со всеми существующими выстрелами РПГ. Ствол рассчитан на 1 тыс. выстрелов.
«Эффективен для поражения огневых средств и бронированных целей противника, — отметил министр.
Ранее Госдеп США принял решение одобрить возможную продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму $47 млн 30 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что данное вооружение доставлено на Украину. При этом замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в эфире телеканала «Прямой» заявил, что США запретили Украине использовать американские противотанковые комплексы Javelin в Донбассе.
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