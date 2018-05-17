Нацгвардия Украины приняла на вооружение первую партию американских гранатометов

Украины Арсен Аваков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава МВД

«В рамках стратегии развития МВД Нацгвардия получила первые 500 40-мм ручных противотанковых гранатометов RSRL-1 производства США », — написал Аваков.

Гранатометы произвела компания AirTronic в 2016 году. Прицельность стрельбы составляет 800 м, совместим со всеми существующими выстрелами РПГ. Ствол рассчитан на 1 тыс. выстрелов.

«Эффективен для поражения огневых средств и бронированных целей противника, — отметил министр.