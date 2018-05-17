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В Верховной раде подсчитали, когда Крымский мост «достанется» Украине
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В Верховной раде подсчитали, когда Крымский мост «достанется» Украине 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что Крымский мост якобы может достаться Украине. Об этом политик сообщил в эфире телеканала «112 Украина».
Геращенко также заявил, что Украине якобы достанется и Крым.
«То, что русские построили Керченский мост (Крымский мост. — прим. ред.), — это останется Украине, после того как Крым будет возвращен нашей стране», — заявил он.
Вместе с тем, Геращенко отметил, что на это якобы могут уйти десятилетия.
«Да, это будет долгий путь экономических санкций, дипломатии. Но Керченский мост в целом для Украины полезен», — заключил он.
Пока россияне радуются запуску Крымского моста, украинцы уже 25 лет ждут окончания строительства Подольского мостового перехода через Днепр. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
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