В Верховной раде подсчитали, когда Крымский мост «достанется» Украине

Геращенко также заявил, что Украине якобы достанется и Крым

«То, что русские построили Керченский мост (Крымский мост. — прим. ред.), — это останется Украине, после того как Крым будет возвращен нашей стране», — заявил он.

Вместе с тем, Геращенко отметил, что на это якобы могут уйти десятилетия.

«Да, это будет долгий путь экономических санкций, дипломатии. Но Керченский мост в целом для Украины полезен», — заключил он.

Пока россияне радуются запуску Крымского моста, украинцы уже 25 лет ждут окончания строительства Подольского мостового перехода через Днепр. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.