Трамп сообщил, что Узбекистан ведет переговоры с США о закупке военной техники

"Мы сотрудничаем в военной сфере, включая закупку им [Узбекистаном] оборудования и военной техники из Соединенных Штатов", — сказал Трамп.

Он отметил, что Узбекистан и США инвестируют в экономики друг друга. «Мы очень тесно сотрудничаем по ряду вещей, включая торговлю», — сказал глава американского государства. Мирзиёева он назвал «очень уважаемым человеком в своей стране и за ее пределами».