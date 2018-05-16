Трамп сообщил, что Узбекистан ведет переговоры с США о закупке военной техники 

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. США и Узбекистан сотрудничают в военной сфере и ведут переговоры о закупке Ташкентом американской военной техники. Об этом в среду сообщил президент США Дональд Трамп перед началом встречи с узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым в Белом доме.
"Мы сотрудничаем в военной сфере, включая закупку им [Узбекистаном] оборудования и военной техники из Соединенных Штатов", — сказал Трамп.
Он отметил, что Узбекистан и США инвестируют в экономики друг друга. «Мы очень тесно сотрудничаем по ряду вещей, включая торговлю», — сказал глава американского государства. Мирзиёева он назвал «очень уважаемым человеком в своей стране и за ее пределами».