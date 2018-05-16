Волкер назвал отличие подходов США и ЕС в отношениях с Россией

Европа избрала в отношении России «тактику маленьких шагов», а США исповедуют более «амбициозный» подход в общении по поводу войны на Украине , заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер

Канадой, Волкер отметил, что США контактируют со всеми участниками переговоров по Донбассу — есть постоянный диалог с Украиной, часто проходят разговоры по этому поводу с Великобританией Швецией , а также « Францией Германией как партнерами в нормандском формате», передает УНИАН

Он добавил, что ведется диалог и с Россией.

«Поэтому я не думаю, что формальное участие (США) в нормандском процессе много что изменит для нас, или для них», — отметил он.

Волкер заявил, что США хотели бы усилить нормандский формат. С Россией диалог ведется, по его словам, «на более стратегическом уровне, но безуспешно».

При этом у США с Францией и Германией иногда есть разница в тактическом подходе по Донбассу, заявил он.

«Они пытаются продвигаться вперед маленькими шагами, пытаются проводить ровные переговоры с обеими сторонами, чтобы сделать эти небольшие шаги. Это их подход и мы его поддерживаем. Мы также пытаемся более амбициозно подходить к решению всего конфликта. Нужно, чтобы Россия приняла основополагающее решение прекратить конфликт и если мы этого достигнем, мы, думаю, сможем достичь огромного прогресса», — заявил он.

Волкер заявил, что США «прекрасно общаются» со всеми сторонами переговоров даже «без формального статуса партнера» нормандского формата.