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Волкер назвал отличие подходов США и ЕС в отношениях с Россией
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Волкер назвал отличие подходов США и ЕС в отношениях с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Европа избрала в отношении России «тактику маленьких шагов», а США исповедуют более «амбициозный» подход в общении по поводу войны на Украине, заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Волкер отметил, что США контактируют со всеми участниками переговоров по Донбассу — есть постоянный диалог с Украиной, часто проходят разговоры по этому поводу с Великобританией, Канадой, Швецией, а также «Францией и Германией как партнерами в нормандском формате», передает УНИАН.
Он добавил, что ведется диалог и с Россией.
«Поэтому я не думаю, что формальное участие (США) в нормандском процессе много что изменит для нас, или для них», — отметил он.
Волкер заявил, что США хотели бы усилить нормандский формат. С Россией диалог ведется, по его словам, «на более стратегическом уровне, но безуспешно».
При этом у США с Францией и Германией иногда есть разница в тактическом подходе по Донбассу, заявил он.
«Они пытаются продвигаться вперед маленькими шагами, пытаются проводить ровные переговоры с обеими сторонами, чтобы сделать эти небольшие шаги. Это их подход и мы его поддерживаем. Мы также пытаемся более амбициозно подходить к решению всего конфликта. Нужно, чтобы Россия приняла основополагающее решение прекратить конфликт и если мы этого достигнем, мы, думаю, сможем достичь огромного прогресса», — заявил он.
Волкер заявил, что США «прекрасно общаются» со всеми сторонами переговоров даже «без формального статуса партнера» нормандского формата.
Между тем, в понедельник стало известно, что Москва и Вашингтон взяли паузу в контактах по урегулированию ситуации на Украине.
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