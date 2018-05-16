Ещё
«Еврохим» уходит с рынка удобрений Украины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Еврохим» уходит с рынка удобрений Украины 

RT на русском 21 минуту назад
Один из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире EuroChem Group AG («Еврохим») уходит с рынка Украины.
Как сообщается на сайте компании, «ЕвроХим» объявляет о продаже своего дочернего предприятия в Украине.
«Недавние действия властей Украины по ограничению поставок удобрений иностранными компаниями, а также ожидание дальнейшего ухудшения деловой конъюнктуры на данном рынке, стали причиной данного решения Группы», — говорится в сообщении.
Отмечается, компания работала на рынке Украины 15 лет.
«Еврохим» намерен продолжить консультации с украинскими властями о будущих возможностях в Украине через свое европейское представительство, в то время, как Группа сосредоточит свои усилия на других растущих рынках», — добавили в компании.
В марте экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с ФАН прокомментировал временное эмбарго Украины на поставки минеральных удобрений из России.
RT на русском: последние новости
Захарова указала на ложь Украины при проведении дискуссии в ООН о фейковых новостях Источник: США могут отсрочить до 1 июля решение по поводу пошлин для стран ЕС Трамп: США пока не видели требований Китая по условиям в сфере торговли
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост806
«Крымский мост помешает проходу Шестого флота США»209
Скрипаль наш: новые подробности отравления17
Отборная матерщина Киркорова сорвала эфир120
Мэр украинского города уехал в Крым и пожалел2
Видео
00:23
Умер Том Вулф
США В мире
03:04
В Крыму ответили на резкие слова Порошенко
Украина В мире
03:51
В США выбрали лучший российский истребитель
Армия Оружие
03:14
«Люди, очнитесь»: Захарова о скандале вокруг Самойловой
Общество
01:19
Мэр украинского города уехал в Крым и пожалел
Украина В мире
00:31
Обнародованы видео со взрывами снарядов в Удмуртии
Происшествия Катастрофы
00:53
Путин отправил «Калибры» в Средиземноморье
Армия
01:15
Скрипаль наш: новые подробности отравления
В мире Статьи
03:16
Зловонного исполина выбросило море у Филиппин
Происшествия Общество
01:03
В США призвали Украину разбомбить Крымский мост
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение