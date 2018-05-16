«Еврохим» уходит с рынка удобрений Украины

Один из крупнейших производителей минеральных удобрений в мире EuroChem Group AG ( «Еврохим» ) уходит с рынка Украины

Как сообщается на сайте компании, «ЕвроХим» объявляет о продаже своего дочернего предприятия в Украине.

«Недавние действия властей Украины по ограничению поставок удобрений иностранными компаниями, а также ожидание дальнейшего ухудшения деловой конъюнктуры на данном рынке, стали причиной данного решения Группы», — говорится в сообщении.

Отмечается, компания работала на рынке Украины 15 лет.

«Еврохим» намерен продолжить консультации с украинскими властями о будущих возможностях в Украине через свое европейское представительство, в то время, как Группа сосредоточит свои усилия на других растущих рынках», — добавили в компании.