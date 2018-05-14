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Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством» 

Газета.Ru 14 мая 2018
Фото: Burhan Ozbilici/AP
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством» на фоне столкновений между палестинцами и израильскими военными с десятками погибших. Об этом сообщает Anadolu.
"Израиль — террористическое государство… То, что делает Израиль, — это геноцид", — сказал Эрдоган.
Он осудил убийства палестинцев, назвав это гуманитарной трагедией. Турецкий президент добавил, что Анкара продолжит поддерживать Палестину.
Столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа проходят на фоне открытия посольства США в Иерусалиме.
По последним данным, погибли 52 палестинца.
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