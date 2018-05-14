Эрдоган назвал Израиль «террористическим государством»

"Израиль — террористическое государство… То, что делает Израиль, — это геноцид", — сказал Эрдоган.

Он осудил убийства палестинцев, назвав это гуманитарной трагедией. Турецкий президент добавил, что Анкара продолжит поддерживать Палестину

Иерусалиме. Столкновения между палестинцами и военными Израиля в секторе Газа проходят на фоне открытия посольства США

По последним данным, погибли 52 палестинца.