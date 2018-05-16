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Как в ряде стран протестовали против переноса посольства США в Иерусалим
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Как в ряде стран протестовали против переноса посольства США в Иерусалим 

Sputnik Грузия 34 минуты назад
Фото: Sputnik Грузия
В нескольких городах в ряде стран мира прошли акции протеста против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля и состоявшегося переноса туда американского посольства. Смотрите на видео, как проходили акции
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