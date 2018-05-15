Омбудсмен ДНР назвал тему переговоров в Минске

Омбудсмен ДНР назвал основную тему переговоров на заседании в Минске

Основной темой на заседании гуманитарной подгруппы по Донбассу станет уточнение позиции Киева в отношении обмена пленными, заявила во вторник омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова

Очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе запланирован в Минске 16 мая. Ранее омбудсмен ДНР заявила РИА Новости о готовности властей республики провести обмен пленными с Киевом по формуле "80 на 14".

"Основным вопросом является уточнение позиции украинской стороны в отношении формулы обмена "всех установленных на всех установленных". Отмечу, что на данный момент полномочными представителями Киева не представлено ни одной официальной позиции по данному вопросу", — сказала Морозова журналистам.

По ее словам, в подгруппе также обсудят вопросы возвращения документов ранее освобожденным лицам, прекращение уголовных дел в их отношении, механизм поиска пропавших без вести и другие. Морозова выразила надежду, что предстоящее заседание пройдет эффективно и плодотворно.

В конце декабря 2017 года состоялся первый за 15 месяцев обмен пленными в Донбассе. Киеву передали 73 человека, самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам — 165 и 73 соответственно.