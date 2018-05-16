RT: Донбасский сценарий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что, к сожалению, традиционные переговорные форматы (нормандский и по линии Сурков — Волкер) поставлены на паузу. Пауза — это всё-таки короткий перерыв в каком-либо процессе, чаще всего вынужденная техническая мера. Этот перерыв должен закончиться — и скорее раньше, чем позже. Иными словами, Россия не выходит из этих переговорных комбинаций, а рассчитывает, что они вскоре снова заработают. Но я думаю, что и Песков, и люди, отвечающие за формирование российской политики на украинском направлении, точно знают, что ничего уже не заработает. По крайней мере на период до кардинальной смены власти в соседней стране.

Насколько мне известно, Кремль списал Петра Порошенко со счетов полностью ввиду его полной непригодности для любых мирных переговоров. И это решение было обусловлено исключительно прагматическим подходом к сложившейся ситуации. Нынешние власти Украины , объявившие Россию агрессором и оккупантом, сами оказались связаны по рукам и ногам принятыми ими решениями, поскольку о чём вообще можно договариваться с врагом, совершившим в отношении твоей страны акт агрессии? Только о двух вещах: либо об условиях собственной сдачи, либо о его капитуляции.

От Минских соглашений Киеву нужно только одно — о чём он, не стесняясь, твердит с момента их подписания в 2015 году. Он настойчиво требует передать ему контроль за российско-украинской границей. То, что этот пункт является одним из последних в Комплексе мер, в котором прописан порядок исполнения мирного договора, украинское руководство считает обстоятельством малосущественным. Москва же настаивает на том, что соглашения не подлежат ревизии — сначала должна быть политическими решениями обеспечена безопасность людей, проживающих в двух мятежных республиках, нормальное функционирование органов избранной ими власти, а уж только потом можно вести разговор о возвращении Донбасса в состав Украины и передаче границы под контроль Киева.

Свою позицию руководство России пересматривать не намерено. Порошенко тоже не сдвинется ни на миллиметр со своей платформы. О каких переговорах вообще может идти речь, когда даже на периферии отсутствуют точки соприкосновения?

В самом деле, если даже просто попробовать на секунду представить себе встречу «нормандской четвёрки»: что может сказать Порошенко Путину, а Путин Порошенко? Ноль, ничего! Всё уже давно сказано.

Нормандский формат не собирался с 2016 года, и с высокой долей вероятности можно прогнозировать, что он не соберётся уже до тех пор, пока в Киеве не придёт к власти относительно вменяемый политик — как это произошло в Грузии , когда Михаил Саакашвили , проиграв парламентские выборы, ушёл в отставку, освободив место одержавшей победу «Грузинской мечте».

Не стоит думать, что Кремль, убедившись в недоговороспособности украинского лидера, перестал пытаться как-то добиться мира в Донбассе. Нет, полностью обездвиженный усилиями украинской стороны минский переговорный процесс перешёл в неактивную фазу. Ему перестали уделять внимание. Но Москва попыталась подключить к мирным переговорам Вашингтон. Если кто-то думает, что встречи спецпредставителя Госдепа Курта Волкера и помощника президента Владислава Суркова изначально были запрограммированы обеими сторонами на провал, то это не так.

Предложение ввести в зону конфликта в Донбассе миротворческую миссию ООН , чтобы она, взяв на себя функции по охране сотрудников ОБСЕ , стала непреодолимым барьером между воюющими сторонами, казалось нейтральным, не идущим открыто вразрез с интересами Киева. Это было достаточно простое и эффективное средство остановить продолжающееся кровопролитие, что является главной целью российской стороны. На самом деле данная инициатива была заходом, но с привлечением новых ресурсов, к тем же первым пунктам Минских соглашений, предписывающим сторонам отвести войска от линии разделения. Главное — это прекращение войны. Всё остальное — потом.

Довольно быстро выяснилось, что Госдепартамент поставил на Украину человека, чья вменяемость оказалась ниже, чем это вменено нормами американской дипломатии. Волкер не просто ввёл в свой обиход все официальные украинские мифы и стереотипы, он умудрился далеко обскакать своих украинских друзей по части антироссийской риторики. В многочисленных интервью, данных им западным СМИ, он добрался до таких утверждений, которые ставят под серьёзное сомнение его способность адекватно оценивать происходящее на Украине. Например, американский дипломат заявил, что если русские где-то и подвергаются дискриминации, то только на той территории, где хозяйничают террористы.

Если его дежурные требования о выводе российских войск из Донбасса ещё как-то можно было, сжав зубы, перетерпеть ради того, чтобы найти компромиссное решение, то отказ признавать народные республики субъектами переговорного процесса окончательно испортил всё дело.

Волкер, как и Порошенко, хотел решить вопрос о размещении «голубых касок» без ДНР И ЛНР. Попытки объяснить ему, что сепаратисты просто не пустят к себе домой вооружённых людей, которые придут для того, чтобы их разоружить, успехом не увенчались. В результате этот Волкер сломался — несите следующего.

Но следующего нам никто не принесёт. И это окончательный тупик. Установить мир в Донбассе, привлекая для решения этой важнейшей и драматической задачи «западных партнёров», не удалось и в обозримой перспективе не удастся.

Москва не может позволить, чтобы конфликт тянулся бесконечно. Обстрелы Донбасса, периодически затухая, продолжаются в режиме низкой интенсивности. Да, это не бои 2014-2015 годов, но люди гибнут и получают ранения еженедельно. Это серьёзно отражается на репутации России, которая, как выясняется, не в состоянии обеспечить сколько-нибудь надёжную защиту взятым ею под покровительство республикам. Поэтому в высшей степени дипломатичное заявление Пескова о взятой паузе я расцениваю как знак, указывающий на кардинальный пересмотр российской политики на украинском направлении.

Здесь всё просто. Если невозможно вести переговоры с Киевом, а Париж, Берлин и Вашингтон оказались никудышными помощниками, то Донбассу придётся убедительно ответить агрессору, чтобы навсегда отбить у него охоту вести обстрелы или пытаться захватывать населённые пункты. Укрепление обороноспособности Донбасса с перспективой за счёт новых военных ресурсов (собственный ВПК, международные контракты и т. д.) возвращения в его состав оккупированных Украиной территорий бывших Донецкой и Луганской областей мне кажутся очевидным и неизбежным решением.

Дальше всё сложно, но у меня нет сомнений, что формируемый с шагом на 6 лет политический курс на украинском направлении возвращает нас к идеям Новороссии. Другого пути просто не существует, и, попробовав договориться с Западом (а эту попытку необходимо было предпринять, поскольку она могла оказаться успешной), Москва должна будет вернуться к глобальному, органичному, завязанному на украинские реалии проекту.