Ещё
Предложившего снять санкции с России экс-депутата Рады допросят в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Предложившего снять санкции с России экс-депутата Рады допросят в США 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: Газета.Ru
Бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Артеменко, предложивший план по снятию санкций с России, заявил, что вызвали для дачи показаний перед большим жюри присяжных США по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы Соединенных Штатов. Об этом сообщает Politico.
По словам Артеменко, он не может предоставить подробную информацию о своем выступлении.
Однако, он предполагает, что жюри будет спрашивать о его мирном плане между Украиной и Россией, о котором Артеменко общался с Майклом Коэном, адвокатом президента США Дональда Трампа.
Ранее Артеменко заявил, что ему запретили въезд на территорию Украины.
Газета.Ru: последние новости
Захарова указала на ложь Украины о фейковых новостях в ООН Макрон и Трамп обсудили Ближний Восток Освобожденные из КНДР американцы прибыли на Аляску
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина начала патрулировать Крым45
Назван победитель боя Су-57 и F-2255
Турция отозвала послов из США и Израиля255
Франция вернула Севастополь Украине9
Меланья Трамп госпитализирована54
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
04:30
Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам
В мире
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение