В Белом доме виновного в десятках жертв в секторе Газа

В Белом доме рассказали, кто виновен в десятках жертв в секторе Газа

США возлагают ответственность за гибель людей в результате столкновений в секторе Газа на группировку ХАМАС и заявляют о праве Израиля на самооборону.

"Нам известно о сообщениях о продолжающемся насилии в (секторе) Газа сегодня. Ответственность за трагическую гибель (людей) целиком лежит на ХАМАС. ХАМАС преднамеренно и цинично провоцирует такую реакцию (властей Израиля). Как заявил госсекретарь (США), у Израиля есть право защищать себя ", — заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах на брифинге.

Как сообщил РИА Новости официальный представитель медицинских служб Палестины Ашраф аль-Кидра, число погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа в понедельник палестинцев возросло до 52 человек, еще более 2,4 тысячи получили ранения.

Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов, масштаб и ожесточенность которых заметно возросли на волне возмущения открытием американского посольства в Иерусалиме