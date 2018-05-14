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В Белом доме виновного в десятках жертв в секторе Газа
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В Белом доме рассказали, кто виновен в десятках жертв в секторе Газа 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: РИА Новости
США возлагают ответственность за гибель людей в результате столкновений в секторе Газа на группировку ХАМАС и заявляют о праве Израиля на самооборону.
"Нам известно о сообщениях о продолжающемся насилии в (секторе) Газа сегодня. Ответственность за трагическую гибель (людей) целиком лежит на ХАМАС. ХАМАС преднамеренно и цинично провоцирует такую реакцию (властей Израиля). Как заявил госсекретарь (США), у Израиля есть право защищать себя ", — заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах на брифинге.
Как сообщил РИА Новости официальный представитель медицинских служб Палестины Ашраф аль-Кидра, число погибших в столкновениях с израильскими войсками на границах сектора Газа в понедельник палестинцев возросло до 52 человек, еще более 2,4 тысячи получили ранения.
Израильские солдаты ведут огонь на поражение по участникам протестов, масштаб и ожесточенность которых заметно возросли на волне возмущения открытием американского посольства в Иерусалиме.
Президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое до сегодняшнего дня было расположено в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.
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