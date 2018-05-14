Кувейт призвал провести заседание Совбеза ООН

Власти Кувейта просят провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с гибелью палестинцев в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа.
Об этом сообщает NBC.
«Кувейт сделал запрос на проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН во вторник (15 мая. — RT) после того, как израильские военные убили и ранили людей вдоль границы сектора Газа», — указывает телекомпания на своей странице в Twitter.
Ранее Палестина призвала созвать Совбез ООН из-за гибели мирных жителей в секторе Газа.