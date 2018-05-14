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Кувейт призвал провести заседание Совбеза ООН
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Кувейт призвал провести экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа 

RT на русском 40 минут назад
Фото: Reuters
Власти Кувейта просят провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с гибелью палестинцев в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа.
Об этом сообщает NBC.
«Кувейт сделал запрос на проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН во вторник (15 мая. — RT) после того, как израильские военные убили и ранили людей вдоль границы сектора Газа», — указывает телекомпания на своей странице в Twitter.
Ранее Палестина призвала созвать Совбез ООН из-за гибели мирных жителей в секторе Газа.
По последним данным телекомпании, в ходе столкновений между палестинцами и израильскими военными, вызванными переносом посольства США в Израиле в Иерусалим, в секторе Газа погибли 52 человека.
RT на русском: последние новости
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