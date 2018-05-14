Представители партии Саакашвили в Раде начали сбор подписей за импичмент Порошенко

"С сегодняшнего дня «Рух новых сил» начинает сбор подписей народных депутатов для начала парламентской процедуры отставки президента в порядке импичмента", — сказал парламентарий.

Он призвал депутатов поставить свои подписи под проектом постановления об импичменте президента.

В конце октября 2017 года в парламенте был зарегистрирован законопроект «О президенте Украины и порядке прекращения его полномочий», автором которого является Деревянко. Для включения данного вопроса в повестку дня необходимо собрать 150 подписей, а за принятие законопроекта должны проголосовать не менее 226 депутатов.