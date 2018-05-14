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Представители партии Саакашвили в Раде начали сбор подписей за импичмент Порошенко
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Представители партии Саакашвили в Раде начали сбор подписей за импичмент Порошенко 

ТАСС 32 минуты назад
Фото: Украина.ру
КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Представители партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили инициировали в Верховной раде сбор подписей в поддержку импичмента президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщил в понедельник внефракционный депутат, один из руководителей «Рух новых сил» Юрий Деревянко на согласительном совете глав фракций и групп парламента.
"С сегодняшнего дня «Рух новых сил» начинает сбор подписей народных депутатов для начала парламентской процедуры отставки президента в порядке импичмента", — сказал парламентарий.
Он призвал депутатов поставить свои подписи под проектом постановления об импичменте президента.
В конце октября 2017 года в парламенте был зарегистрирован законопроект «О президенте Украины и порядке прекращения его полномочий», автором которого является Деревянко. Для включения данного вопроса в повестку дня необходимо собрать 150 подписей, а за принятие законопроекта должны проголосовать не менее 226 депутатов.
В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, в декабре 2015 года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. 12 февраля текущего года экс-президент Грузии был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Там он заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину. Государственная пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до 2021 года.
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