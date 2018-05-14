Киев назвал сроки испытаний «Джавелинов»

«Президент Украины планирует до конца мая этого года принять участие в испытаниях этих Javelin на наших полигонах», — приводит ее слова РИА «Новости»

Между тем, в начале мая стало известно, что вооруженные силы Украины не могут использовать американские ПТРК Javelin на линии соприкосновения в Донбассе — на их использование в районе конфликта наложен запрет.