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Киев назвал сроки испытаний «Джавелинов»
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Киев назвал сроки испытаний «Джавелинов» 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
Фото: Украина.ру
До конца мая президент Украины Петр Порошенко собирается принять участие в испытаниях противотанковых ракетных комплексов Javelin на украинских полигонах, сообщила представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко.
«Президент Украины планирует до конца мая этого года принять участие в испытаниях этих Javelin на наших полигонах», — приводит ее слова РИА «Новости».
Между тем, в начале мая стало известно, что вооруженные силы Украины не могут использовать американские ПТРК Javelin на линии соприкосновения в Донбассе — на их использование в районе конфликта наложен запрет.
30 апреля стало известно, что Украина получила от США «Джавелины». Киев назвал их «долгожданным оружием».
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