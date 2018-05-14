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США увеличивают экспорт военных беспилотников
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США увеличивают экспорт военных беспилотников 

Свободная пресса 42 минуты назад
Власти США в 2018 году убрали большую часть ограничений в отношении экспорта военных беспилотников.
Как сообщает «ФАН», Вашингтон намерен воспрепятствовать попаданию на рынок беспилотников производства Российской Федерации и Китайской народной республики.
По мнению экспертов, власти США, применив принцип «экономическая безопасность — это национальная безопасность», пытается сыграть на руку отечественным производителям. «Зеленый свет» дал возможность компаниям США продвигать беспилотники на экспорт.
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