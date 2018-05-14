США увеличивают экспорт военных беспилотников

Власти США в 2018 году убрали большую часть ограничений в отношении экспорта военных беспилотников.

По мнению экспертов, власти США, применив принцип «экономическая безопасность — это национальная безопасность», пытается сыграть на руку отечественным производителям. «Зеленый свет» дал возможность компаниям США продвигать беспилотники на экспорт.

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