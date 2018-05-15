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Представители сирийской вооруженной оппозиции прибыли в Астану
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Представители сирийской вооруженной оппозиции прибыли в Астану 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СИРИЙСКОЙ ВООРУЖЕННОЙ ОППОЗИЦИИ ПРИБЫЛИ НА ПЕРЕГОВОРЫ В АСТАНУ, В ДЕЛЕГАЦИИ 24 ЧЕЛОВЕКА — МИД КАЗАХСТАНА
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