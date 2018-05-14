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В МИД Казахстана рассказали, когда в Астану прибудет сирийская оппозиция
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В МИД Казахстана рассказали, когда в Астану прибудет сирийская оппозиция 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ПРИБЫТИЕ ДЕЛЕГАЦИИ СИРИЙСКОЙ ВООРУЖЕННОЙ ОППОЗИЦИИ НА ПЕРЕГОВОРЫ В АСТАНУ ОЖИДАЕТСЯ В НОЧЬ НА 15 МАЯ — МИД КАЗАХСТАНА
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