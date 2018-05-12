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Стороны переговоров по Сирии в Астане подтвердили участи в новой встрече
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Стороны переговоров по Сирии в Астане подтвердили участи в новой встрече 

РИА Новости 12 мая 2018
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ВСЕ СТОРОНЫ АСТАНИНСКОГО ПРОЦЕССА ПО СИРИИ ПОДТВЕРДИЛИ СВОЕ УЧАСТИЕ В ПЕРЕГОВОРАХ, КОТОРЫЕ ПРОЙДУТ В СТОЛИЦЕ КАЗАХСТАНА 14-15 МАЯ — МИД КАЗАХСТАН
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