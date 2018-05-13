Лидер Китая может принять участие в саммите США-КНДР 

Председатель КНР Си Цзиньпин может встретиться с президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном в кулуарах саммита в Сингапуре, сообщает южнокорейский телеканал KBS со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.
Историческая встреча Трампа и Кима запланирована на 12 июня.
Ожидается, что лидеры трех стран обсудят заключение мирного договора между Пхеньяном и Сеулом, который должен заменить действующее с 1953 года перемирие, заключенное между сторонами после Корейской войны 1950-53 годов, которое было подписано американской и северокорейской сторонами.
В результате встречи президента Южной Кореи Мун Чже Ина и лидера КНДР 27 апреля в деревне Пханмунджон на границе двух Корей была подписана «Пханмунджонская декларация о мире, процветании и объединении Корейского полуострова», в которой сказано о необходимости заключения мирного договора через 65 лет после окончания войны.
Де-юре Пхеньян и Сеул до сих пор находятся в состоянии войны. В 2010 году КНДР уже заявляла о желании провести переговоры с США по поводу заключения мирного договора, но после ухудшения отношений между Южной и Северной Кореями и в 2013 году Пхеньян аннулировал соглашение о ненападении с Сеулом, подписанное в 1991 году, а также вышел из перемирия.