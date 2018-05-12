Коалиция США разбомбила сирийскую деревню: восемь человек погибли 

ЦХИНВАЛ, 12 мая — Sputnik. Международная коалиции во главе с США нанесла удары по деревне на юге сирийской провинции Эль-Хасаке, сообщает РИА Новости. В результате атаки самолетов коалиции, погибли восемь мирных жителей.
Согласно местным СМИ, бомбежка осуществлялась по деревне Аль-Хамади в районе Абу-Хамида. Как неоднократно отмечал Российский МИД неоднократно отмечал, что действия коалиции совершаются без согласия и координации с официальным Дамаском и без резолюции Совета Безопасности ООН. В самой коалиции признают, что из-за ее авиаударов в Сирии и Ираке с 2014 года погибли как минимум 883 мирных жителя.