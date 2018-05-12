Ещё
Коалиция США разбомбила сирийскую деревню: восемь человек погибли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коалиция США разбомбила сирийскую деревню: восемь человек погибли 

Sputnik Южная Осетия 2 часа назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 12 мая — Sputnik. Международная коалиции во главе с США нанесла удары по деревне на юге сирийской провинции Эль-Хасаке, сообщает РИА Новости. В результате атаки самолетов коалиции, погибли восемь мирных жителей.
Согласно местным СМИ, бомбежка осуществлялась по деревне Аль-Хамади в районе Абу-Хамида. Как неоднократно отмечал Российский МИД неоднократно отмечал, что действия коалиции совершаются без согласия и координации с официальным Дамаском и без резолюции Совета Безопасности ООН. В самой коалиции признают, что из-за ее авиаударов в Сирии и Ираке с 2014 года погибли как минимум 883 мирных жителя.
Sputnik Южная Осетия: последние новости
Атаев: Грузия провоцирует Россию В США назвали уникальное оружие России‍ Нострадамус о 2018: самый ужасный год для человечества
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР заявили о больших потерях ВСУ под Горловкой245
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову304
Одну из богатейших украинок зарезали в Черногории93
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»96
Алина Кабаева отмечает юбилей58
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
01:43
В РФ отказались считать конкурентом газопровод TANAP
Экономика Компании
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
00:58
На Украине заявили о нехватке денег на Крым
В мире Компании
02:13
Ролик с поднявшим росгвардейца стал мемом
Общество
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
00:16
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане
Шоу-бизнес
00:11
NASA показало дыру на Солнце
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение