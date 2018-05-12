Ещё
В США придумали как обойти договор о РСМД
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США придумали как обойти договор о РСМД 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Комитет палаты представителей США по вооруженным силам одобрил меру, которая позволит президенту Дональду Трампу решить, стоит ли выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как пишет The Washington Post, инициатива республиканцев позволит США не соблюдать условия договора, если Белый дом подтвердит, что их не соблюдает Россия.
Таким образом Вашингтон намерен «подтолкнуть Россию к соблюдению» соглашения, сказал республиканец Майк Галлахер. Кроме того, отказ от исполнения обязательств по договору позволит США разрабатывать оружие для сдерживая новых угроз со стороны Китая.
Госдепартамент США ранее обвинял Россию в нарушении РСМД. Так, в декабре замглавы Госдепа Томас Шэннон говорил о том, что Россия изготавливает и развертывает ракетную систему. В марте президент Владимир Путин представил новые разрабатываемые российские вооружения, в том числе баллистическую ракету «Сармат». В Госдепе посчитали презентацию Путина подтверждением того, что «Россия разрабатывает дестабилизирующие системы оружия более десяти лет, прямо нарушая свои международные обязательства».
BFM.RU: последние новости
ПВО Сирии сбила десятки израильских ракет Трамп рассчитывает заключить новую сделку с Ираном Макрон предупредил о войне в случае выхода США из договора с Ираном
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР заявили о больших потерях ВСУ под Горловкой613
Пугачева наплевала на проигравшую Самойлову330
Одну из богатейших украинок зарезали в Черногории103
Алина Кабаева отмечает юбилей82
Меркель намекнула на создание НАТО без США66
Видео
01:32
Российские «Медведи» напугали американцев
Оружие Армия
00:48
Зачем россияне на 9 мая устраивают дебоши за границей
Общество Конфликты
01:43
В РФ отказались считать конкурентом газопровод TANAP
Экономика Компании
04:36
Украина нашла замену «надуманным героям» войны
В мире Украина
00:58
На Украине заявили о нехватке денег на Крым
В мире Компании
02:13
Ролик с поднявшим росгвардейца стал мемом
Общество
09:46
США захотели выйти из еще одного соглашения
США Армия
01:15
Пугачева просила Самойлову не ехать на «Евровидение»
Шоу-бизнес
00:16
Беременную Кудрявцеву поймали на обмане
Шоу-бизнес
00:11
NASA показало дыру на Солнце
Наука Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение