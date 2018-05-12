В США придумали как обойти договор о РСМД 

Комитет палаты представителей США по вооруженным силам одобрил меру, которая позволит президенту Дональду Трампу решить, стоит ли выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Как пишет The Washington Post, инициатива республиканцев позволит США не соблюдать условия договора, если Белый дом подтвердит, что их не соблюдает Россия.
Таким образом Вашингтон намерен «подтолкнуть Россию к соблюдению» соглашения, сказал республиканец Майк Галлахер. Кроме того, отказ от исполнения обязательств по договору позволит США разрабатывать оружие для сдерживая новых угроз со стороны Китая.
Госдепартамент США ранее обвинял Россию в нарушении РСМД. Так, в декабре замглавы Госдепа Томас Шэннон говорил о том, что Россия изготавливает и развертывает ракетную систему. В марте президент Владимир Путин представил новые разрабатываемые российские вооружения, в том числе баллистическую ракету «Сармат». В Госдепе посчитали презентацию Путина подтверждением того, что «Россия разрабатывает дестабилизирующие системы оружия более десяти лет, прямо нарушая свои международные обязательства».