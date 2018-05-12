США поставят Турции первый истребитель F-35 в июне этого года

Анкара , 12 мая / Синьхуа / — Несмотря на протест американских конгрессменов, США поставят Турции первый заказанный истребитель F-35 в соответствии с намеченным планом в июне этого года. Об этом в пятницу сообщило турецкое информационное агентство Анадолу Турецкая армия планирует закупить 100 истребителей F-35, первая партия которых должна быть поставлена в этом году. Как сообщается, церемония передачи первого истребителя F-35 состоится 21 июня в США. В декабре прошлого года Турция и Россия подписали кредитное соглашение по поставкам зенитных ракетных систем С-400. Некоторые СМИ отметили, что данное соглашение может повлиять на своевременную поставку американских истребителей F-35. 26 апреля три американских сенатора представили законопроект, требующий прекратить поставку Турции истребителей F-35 и ограничить передачу соответствующих технологий по причине того, что поставка Турции истребителей F-35 может навредить интересам США. 4 мая Палата представителей Конгресса США обнародовала проект закона о «Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны», согласно которому Пентагон должен представить Конгрессу доклад об отношениях между США и Турцией, а до представления доклада США должны приостановить продажу вооружения Турции. 6 мая министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что если США выпустят закон о прекращении продажи вооружения Турции, турецкая сторона примет ответные меры. —0—