Порошенко сообщил о решении ЕС ввести санкции против России за выборы в Крыму

«Мы только что получили сообщение как результат нашей интенсивной координации с партнерами по ЕС, что 8 мая Комитет постоянных представителей ЕС принял решение о введении ограничительных мер в связи с подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Этим правовым актом в список индивидуальных санкций добавляются те лица, которые принимали непосредственное участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ на территории Крыма», — сказал Порошенко.