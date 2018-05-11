Помпео прокомментировал освобождение Пхеньяном трех американцев

"Их освобождение создало условия для успешной встречи между президентом Трампом и Ким Чен Ыном", — сказал Помпео. По его словам, США продолжат подготовку саммита с Северной Кореей.

Госсекретарь США дважды побывал в КНДР, где встречался с Ким Чен Ыном. В результате переговоров в Пхеньяне были освобождены три гражданина США корейского происхождения, которые около двух лет содержались под стражей. Вместе с Помпео они вернулись в Америку.