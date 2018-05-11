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Помпео прокомментировал освобождение Пхеньяном трех американцев
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Помпео прокомментировал освобождение Пхеньяном трех американцев 

РИА Новости 11 мая 2018
ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Освобождение трех американцев из КНДР создало условия и основу для успешной встречи между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Их освобождение создало условия для успешной встречи между президентом Трампом и Ким Чен Ыном", — сказал Помпео. По его словам, США продолжат подготовку саммита с Северной Кореей.
Госсекретарь США дважды побывал в КНДР, где встречался с Ким Чен Ыном. В результате переговоров в Пхеньяне были освобождены три гражданина США корейского происхождения, которые около двух лет содержались под стражей. Вместе с Помпео они вернулись в Америку.
В минувший четверг президент Трамп написал в Twitter, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре.
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