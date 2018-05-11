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Советник Трампа объявил о неспособности мигрантов с Юга встроиться в общество США
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Советник Трампа объявил о неспособности мигрантов с Юга встроиться в общество США 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Нелегальные иммигранты, попадающие в США через южную границу, не могут интегрироваться в жизнь страны из-за своего низкого образования, заявил старший помощник президента США, глава аппарата Белого дома Джон Келли.
«Они должным образом не вливаются (в американское общество, — прим. ВЗГЛЯД), они на это не способны», — цитирует Келли «Интерфакс».
Помощник президента США также заявил, что большинство из тех, кто нелегально переезжают в США — «неплохие люди» и что они «не преступники». Однако, как считает помощник Дональда Трампа, большинство нелегальных иммигрантов прибывают в США из «сельскохозяйственных местностей», где «нормой является образование только на уровне четвертого, пятого или шестого класса».
Напомним, в конце апреля сообщалось, что на границе Мексики с США остановился караван мигрантов из стран Центральной Америки. До этого президент США Дональд Трамп подписал документ, которым разрешил использовать национальную гвардию для охраны границы с Мексикой.
Отметим, Дональд Трамп давно известен своей мигрантофобией.
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