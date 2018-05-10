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Пушков: Ким Чен Ын добился своего
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Пушков: Ким Чен Ын добился своего 

Российская Газета 10 мая 2018
Встреча президентов США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая пройдет 12 июня в Сингапуре, — дипломатический успех северокорейского лидера. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"Ким добился своего: он хотел переговоров с главой США — он их получит 12 июня в Сингапуре. А вот добьется ли своего Трамп, очень сомнительно", — написал Пушков в своем Twitter.
О том, что встреча двух лидеров состоится, стало известно вечером в четверг, 10 мая, из сообщения Дональда Трампа в той же соцсети.
"Столь ожидаемая встреча" американского и северокорейского лидеров «состоится в Сингапуре 12 июня», — написал он.
Известно, что Трамп рассчитывает на достижение с Северной Кореей соглашения о денуклеаризации полуострова.
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