Пушков: Ким Чен Ын добился своего

Встреча президентов США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая пройдет 12 июня в Сингапуре, — дипломатический успех северокорейского лидера. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Ким добился своего: он хотел переговоров с главой США — он их получит 12 июня в Сингапуре. А вот добьется ли своего Трамп, очень сомнительно", — написал Пушков в своем Twitter.

О том, что встреча двух лидеров состоится, стало известно вечером в четверг, 10 мая, из сообщения Дональда Трампа в той же соцсети.

"Столь ожидаемая встреча" американского и северокорейского лидеров «состоится в Сингапуре 12 июня», — написал он.

Известно, что Трамп рассчитывает на достижение с Северной Кореей соглашения о денуклеаризации полуострова.