Пушков о встрече Трампа и Ына: Ким добился своего

"Ким добился своего: он хотел переговоров с главой США — он их получит 12 июня в Сингапуре. А вот добьется ли своего Трамп, очень сомнительно", — написал Пушков в своем Twitter.

О том, что встреча двух лидеров состоится, стало известно вечером в четверг, 10 мая, из сообщения Дональда Трампа в той же соцсети.

"Столь ожидаемая встреча" американского и северокорейского лидеров «состоится в Сингапуре 12 июня», — написал он.

Известно, что Трамп рассчитывает на достижение с Северной Кореей соглашения о денуклеаризации полуострова.