СМИ сообщили о возможности присутствия Си Цзиньпина на встрече Трампа и Ким Чен Ына

Как пишет газета со ссылкой на американский дипломатический источник, «есть вероятность», что Си Цзиньпин может встретиться с Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Источник в Совете нацбезопасности США также заявил, что на переговорах может присутствовать третье лицо.

Ранее Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.