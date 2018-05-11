Ещё
СМИ сообщили о возможности присутствия Си Цзиньпина на встрече Трампа и Ким Чен Ына
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ сообщили о возможности присутствия Си Цзиньпина на встрече Трампа и Ким Чен Ына 

RT на русском 11 мая 2018
Председатель КНР Си Цзиньпин может присутствовать на встрече лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая состоится в Сингапуре 12 июня. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на японскую газету Mainichi.
Как пишет газета со ссылкой на американский дипломатический источник, «есть вероятность», что Си Цзиньпин может встретиться с Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре.
Источник в Совете нацбезопасности США также заявил, что на переговорах может присутствовать третье лицо.
Ранее Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.
RT на русском: последние новости
Захарова указала на ложь Украины при проведении дискуссии в ООН о фейковых новостях Кувейт призвал провести экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа В Кремле объяснили, почему Путин не поздравил Порошенко с Днём Победы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Верните мне ее, мне без нее плохо»10
Франция вернула Севастополь Украине42
На Украине появилась «патрульная полиция Крыма»178
Далай-лама рассказал о Третьей мировой войне1
Назван победитель боя Су-57 и F-2277
Видео
01:50
Рогозину найдут новую работу
Политика Люди
00:46
Следствие отпустило Малобродского
Общество
04:15
Названа неожиданная версия исчезновения малазийского MH370
Происшествия
04:30
Перенос посольства США в Иерусалим привел к убийствам
В мире
01:01
Украинцы устроили скандал на шоу Соловьева
Общество
00:40
«И что с этим Крымом делать?»
Украина Статьи
00:38
Кобзон отказался открывать Крымский мост
Шоу-бизнес
00:56
«Какие-то выродки»: Певцов об «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:58
Бузова попрощалась с «мальчиками в памперсах»
Шоу-бизнес
01:00
Что россияне думают о новом клипе Киркорова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение