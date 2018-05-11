СМИ сообщили о возможности присутствия Си Цзиньпина на встрече Трампа и Ким Чен Ына 

Председатель КНР Си Цзиньпин может присутствовать на встрече лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая состоится в Сингапуре 12 июня. Об этом сообщает The Straits Times со ссылкой на японскую газету Mainichi.
Как пишет газета со ссылкой на американский дипломатический источник, «есть вероятность», что Си Цзиньпин может встретиться с Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре.
Источник в Совете нацбезопасности США также заявил, что на переговорах может присутствовать третье лицо.
Ранее Трамп заявил, что встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня.