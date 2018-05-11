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Евросоюз признал отсутствие у Украины перспектив на членство в организации
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Евросоюз признал отсутствие у Украины перспектив на членство в организации 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Украина пока не обладает перспективами членства в Европейском союзе. С таким заявлением в пятницу, 11 мая, выступил глава представительства ЕС на Украине Хьюг Мингарелли, передает УНИАН.
«Турция со странами Балкан — единственные страны, которые ведут переговоры, чтобы присоединиться к Европейскому союзу. У них есть четкая перспектива членства в ЕС. В случае Украины, сегодня нет перспективы членства в ЕС», — сказал он.
Мингарелли добавил, что целью соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом было способствование политической ассоциации и экономической интеграции, однако оно не дает Украине перспективы членства в объединении.
«Это большое разочарование для наших украинских партнеров, потому что они хотели бы иметь перспективу членства в ЕС, но пока по ряду причин Евросоюз не может предложить эту перспективу», — подчеркнул Мингарелли. Причин, по которым Евросоюз не готов предложить Киеву членство, он не назвал.
В августе прошлого года председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в ходе выступления перед послами ЕС заявил, что Украина не имеет отношения ни к Евросоюзу, ни к НАТО. «Я видел, что мой друг [президент Украины Петр] Порошенко несколько дней назад сказал, что Украина — это ЕС, это НАТО. На данный момент это ни то, ни другое. Все должны это знать», — отметил Юнкер.
За несколько дней до этого заявления Порошенко выразил уверенность, что страна получит членство в ЕС и НАТО. В феврале 2017 год украинский президент подтвердил намерение провести в стране референдум по вопросу о вхождении в Североатлантический альянс. В декабре 2015-го он уже называл членство Украины в Евросоюзе и НАТО главной целью Киева.
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