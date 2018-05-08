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Сторонники Пашиняна частично заблокировали движение у парламента Армении
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Сторонники Пашиняна частично заблокировали движение у парламента Армении
РИА Новости
8 мая 2018
Комментарии
РИА Новости
. Сторонники лидера армянской оппозиции частично заблокировали движение возле парламента
Армении
, передает корреспондент РИА Новости
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