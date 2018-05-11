В Вашингтоне объяснили выбор места для встречи Трампа и Ким Чен Ына 

В Белом доме сообщили, что Сингапур был выбран в качестве страны, в которой пройдёт встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына по соображениям удобства расположения и безопасности.
"Безопасность, месторасположение, нейтральность", — так обозначил представитель Вашингтона преимущества Сингапура.
При этом всё ещё не ясны до конца детали формата этой встречи: в частности, нет решения по вопросу, будет ли встреча двух лидеров проходить один на одни или в расширенном составе. Также планируется, что она продлится один день, но есть вероятность, что времени для решения вопросов понадобится больше, пишет РИА Новости.
Ранее лидер КНДР выразил надежду, что запланированная встреча с президентом США положительно скажется на развитии ситуации на Корейском полуострове.