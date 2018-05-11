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В Вашингтоне объяснили выбор места для встречи Трампа и Ким Чен Ына
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В Вашингтоне объяснили выбор места для встречи Трампа и Ким Чен Ына 

Свободная пресса 11 мая 2018
Фото: planet-today.ru
В Белом доме сообщили, что Сингапур был выбран в качестве страны, в которой пройдёт встреча американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына по соображениям удобства расположения и безопасности.
"Безопасность, месторасположение, нейтральность", — так обозначил представитель Вашингтона преимущества Сингапура.
При этом всё ещё не ясны до конца детали формата этой встречи: в частности, нет решения по вопросу, будет ли встреча двух лидеров проходить один на одни или в расширенном составе. Также планируется, что она продлится один день, но есть вероятность, что времени для решения вопросов понадобится больше, пишет РИА Новости.
Ранее лидер КНДР выразил надежду, что запланированная встреча с президентом США положительно скажется на развитии ситуации на Корейском полуострове.
Новости по теме: США и КНР сохранят санкции против КНДР, пока Пхеньян не откажется от ядерной программы
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