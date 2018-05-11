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Европа желает отнять мировое лидерство у США
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Европа желает отнять мировое лидерство у США 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
После выхода США из ядерной сделки с Ираном, которым осталась недовольна канцлер Германии Ангела Меркель, она сделала заявление о том, что Европе пора перестать возлагать надежды на США. По информации RT, Меркель видит только один выход для Европы: взять судьбу в свои руки.
По мнению канцлера, США больше не намерены защищать интересы стран ЕС.
Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер солидарен с Меркель. Он ещё более радикально настроен и призывает к тому, чтобы Европа взяла на себя роль мирового лидера, так как Белый дом утратил своё влияние.
Президент США Дональд Трамп объявил 8 мая о выходе из иранской ядерной сделки (СВПД).
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