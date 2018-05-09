Трамп поделился сокровенным желанием

В среду во время встречи кабинета Трампа в Белом доме президент США завил, что все думают, будто он хочет получить Нобелевскую премию, хотя сам он считает себя недостойным номинантом. По словам Трампа, больше всего он хочет «победы для всего мира», сообщает CNN

Дональд Трамп заявил, что сейчас он сосредоточен на завершении соглашения с Северной Кореей

«Награда, которую я хочу — это победа для всего мира. Даже не только для США, я хочу победы для мира, потому что в этом весь смысл. Это единственная награда, которая мне нужна», — заявил президент.