Трамп рассказал о «хороших отношениях» с Ким Чен Ыном и анонсировал благую весть

Глава Белого дома подчеркнул, что диалог необходим ради будущего всего мира. «Я встречаюсь с Ким Чен Ыном, чтобы обеспечить мирное будущее и процветание для всего мира, и отношения [у нас] хорошие», — сказал он.

Комментируя предстоящую встречу Трамп заявил, что «произойдет что-то очень хорошее». Собравшиеся также услышали от него опровержения о том, что Америка якобы пытается вовлечь всех в ядерную войну. «И вы знаете, что приводит к ядерным и другим войнам? Слабость», — резюмировал он.

Вашингтон ожидает серьезных успехов по результатам переговоров с делегацией Пхеньяна . Ранее Ким Чен Ын обещал, что Северная Корея полностью откажется от ядерного оружия в случае получения гарантий безопасности от США.