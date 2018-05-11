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Трамп рассказал о «хороших отношениях» с Ким Чен Ыном и анонсировал благую весть
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Трамп рассказал о «хороших отношениях» с Ким Чен Ыном и анонсировал благую весть 

360tv.ru 11 мая 2018
Президент США Дональд Трамп считает, что у него сложились «хорошие отношения» с северокорейским лидером КНДР Ким Чен Ыном. Такое публичное заявление он сделал, выступая перед своими сторонниками в штате Индиане, передает CNN.
Глава Белого дома подчеркнул, что диалог необходим ради будущего всего мира. «Я встречаюсь с Ким Чен Ыном, чтобы обеспечить мирное будущее и процветание для всего мира, и отношения [у нас] хорошие», — сказал он.
Комментируя предстоящую встречу Трамп заявил, что «произойдет что-то очень хорошее». Собравшиеся также услышали от него опровержения о том, что Америка якобы пытается вовлечь всех в ядерную войну. «И вы знаете, что приводит к ядерным и другим войнам? Слабость», — резюмировал он.
Вашингтон ожидает серьезных успехов по результатам переговоров с делегацией Пхеньяна. Ранее Ким Чен Ын обещал, что Северная Корея полностью откажется от ядерного оружия в случае получения гарантий безопасности от США.
Ранее власти Сингапура подтвердили готовность провести встречу Трампа и Ким Чен Ына. Прием состоится 12 июня.
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