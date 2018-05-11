Дональд Трамп предсказал большой успех встречи с Ким Чен Ыном

Ранее появилась информация о том, что диалог глав двух стран состоится в Сингапуре 12 июня. Трамп отметил, что участники встречи «постараются сделать это очень особенным моментом для мира во всем мире», передает ТАСС

Ким Чен Ын также предполагает, что его встреча с Трампом приведет к положительным переменам в регионе.