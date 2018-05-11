Ким Чен Ын встретился с госсекретарем США М. Помпео

Пхеньян, 10 мая /Синьхуа/ — Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын в среду встретился с с госсекретарем США Майклом Помпео. Во время встречи Ким Чен Ын назвал «исторической» предстоящую встречу с президентом США. Синьхуа/ЦТАК

Пхеньян, 10 мая /Синьхуа/ — Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын в среду встретился с с госсекретарем США Майклом Помпео. Во время встречи Ким Чен Ын назвал «исторической» предстоящую встречу с президентом США. Синьхуа/ЦТАК

Пхеньян, 10 мая /Синьхуа/ — Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын в среду встретился с с госсекретарем США Майклом Помпео. Во время встречи Ким Чен Ын назвал «исторической» предстоящую встречу с президентом США. Синьхуа/ЦТАК

Пхеньян, 10 мая /Синьхуа/ — Верховный лидер КНДР Ким Чен Ын в среду встретился с с госсекретарем США Майклом Помпео. Во время встречи Ким Чен Ын назвал «исторической» предстоящую встречу с президентом США. Синьхуа/ЦТАК