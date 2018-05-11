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Президент Южной Кореи проведет телефонные переговоры с Ким Чен Ыном
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Президент Южной Кореи проведет телефонные переговоры с Ким Чен Ыном 

РИА Новости 11 мая 2018
ТОКИО, 11 мая — РИА Новости. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин проведет переговоры по «горячей» телефонной линии с лидером КНДР Ким Чен Ыном до саммита КНДР-США, о возможности такого разговора сообщает агентство Ренхап со ссылкой на представителя администрации президента.
"Звонок будет сделан в ближайшем будущем", — приводит агентство слова чиновника.
Он станет первым подобным разговором между лидерами двух стран по установленной между ними «горячей линии».
Официальный представитель администрации президента Южной Кореи Ким Ый Гём сообщил журналистам, что президентский дворец одобряет проведение саммита Северная Корея — США 12 июня в Сингпуре.
"Мы приветствуем проведение саммита Северная Корея — США в Сингапуре 12 июня. Мы надеемся, что в ходе предстоящего саммита будет успешно достигнута денуклеаризация Корейского полуострова и установление постоянного мира", — сказал Ким Ый Гём.
Ранее стало известно, что историческая встреча лидеров Северной Кореи и США состоится 12 июня в Сингапуре. До этого 27 апреля прошла встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. На ней была достигнута договоренность о необходимости полной денуклеаризации Корейского полуострова и заключения мира вместо действующего уже 65 лет перемирия.
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