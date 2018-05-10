Роухани заявил, что Иран не желает новой напряженности в регионе

Хасан Роухани. КАИР , 10 мая. / ТАСС /. Тегеран не хочет новых очагов напряженности в регионе. Об этом, как сообщил телеканал Al Arabiya, в четверг заявил президент Ирана "Иран не желает новых напряженностей в регионе", — сказал он. 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из соглашения по иранской ядерной программе. Как заявил глава американской администрации, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) «оставляет Ирану возможность для создания ядерной бомбы в обход ограничений». Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции, если Тегеран решит воплотить в жизнь свои ядерные амбиции. В то же время он высказался в пользу заключения нового соглашения.