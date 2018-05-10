«Россию хотят выдавить с Украины»

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Захарова прокомментировала нападение на главу Россотрудничества в Киеве 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала нападение радикалов на главу Россотрудничества в Киеве 9 мая, передает ТАСС.
"Это все идет в одном и том же русле. Нас все время пытаются столкнуть друг с другом, пытаются натравить и используют при этом культуру. Для того, чтобы выдавить Россию с Украины окончательно, нужно закрыть все центры русского языка, все центры Россотрудничества, запретить преподавание российской истории и всего того, что связано с нашей страной, изничтожить полностью общее культурное пространство", — сказала она.
9 мая украинские радикалы облили зеленкой главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева, когда он направлялся на церемонию возложения цветов в честь праздника Победы.
17 февраля экстремисты из запрещенного в России "Правого сектора" напали на здание Россотрудничества. Они разрисовали стены краской, оскорбительными лозунгами и надписями, а также сорвали российский флаг.
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