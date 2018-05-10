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Глава минторга США: Вашингтон и ЕС имеют реальные шансы договориться о пошлинах на металлы
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Глава минторга США: Вашингтон и ЕС имеют реальные шансы договориться о пошлинах на металлы 

ТАСС 47 минут назад
ВАШИНГТОН, 10 мая. /ТАСС/. США и Евросоюз имеют реальные шансы договориться по вопросу пошлин на импорт в США стали и алюминия. Такое мнение высказал американский министр торговли Уилбур Росс, выступая на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Сената США.
"Есть реальные шансы договориться. Но вы никогда не сможете заключить соглашение, пока не договоритесь по всем его пунктам, — отметил Росс. — Переговоры продолжаются". Он добавил, что постоянно контактирует с еврокомиссаром по вопросам торговли Сесилией Мальмстрём.
По словам Росса, президент США Дональд Трамп предоставил ему полномочия вести с Брюсселем переговоры по пошлинам на металлы.
В марте этого года США ввели пошлины на импорт стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. До 1 июня отсрочку получили Канада, Мексика и страны Евросоюза. В мае Белый дом также заявил о достижении договоренностей с Аргентиной, Австралией и Бразилией, детали которых не раскрывались.
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