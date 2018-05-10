Меркель: Европе необходимо перестать полагаться на США

"США больше не могут просто защищать нас, Европе необходимо взять судьбу в свои руки, это наша задача на будущее", — сказала Меркель.

Так канцлер прокомментировала выход США из ядерной сделки с Ирану

Ранее Меркель заверила, что Германия будет дальше выполнять обязательства по ядерному соглашению с Ираном.

По ее словам, выход американской стороны из сделки будет иметь большое значение.

8 мая Трамп заявил о выходе США из сделки с Ираном.