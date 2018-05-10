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Меркель: Европе необходимо перестать полагаться на США
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Меркель: Европе необходимо перестать полагаться на США 

Газета.Ru 16 минут назад
Фото: Газета.Ru
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европе нужно перестать полагаться на Соединенные Штаты. Об этом сообщает Sptunik International.
"США больше не могут просто защищать нас, Европе необходимо взять судьбу в свои руки, это наша задача на будущее", — сказала Меркель.
Так канцлер прокомментировала выход США из ядерной сделки с Ирану.
Ранее Меркель заверила, что Германия будет дальше выполнять обязательства по ядерному соглашению с Ираном.
По ее словам, выход американской стороны из сделки будет иметь большое значение.
8 мая Трамп заявил о выходе США из сделки с Ираном.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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