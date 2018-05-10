Германия, Британия и Франция останутся в СВПД, пока его соблюдает Иран 

Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Ирана Хасаном Роухани заявила, что ФРГ, Великобритания и Франция останутся в соглашении по иранской ядерной программе до тех пор, пока Тегеран будет соблюдать обязательства по нему, передаёт РИА «Новости».
«Она подтвердила, что Германия, а также Франция и Великобритания будут продолжать поддерживать соглашение по атому с Ираном, пока Иран продолжает выполнять свои обязательства по соглашению», — сообщила пресс-служба кабмина ФРГ.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе его страны из соглашения с Ираном по ядерной программе, которое было достигнуто в июне 2015 года. Также он анонсировал восстановление полного объёма санкций, которые действовали в отношении Ирана до сделки.