Германия, Британия и Франция останутся в СВПД, пока его соблюдает Иран

«Она подтвердила, что Германия, а также Франция и Великобритания будут продолжать поддерживать соглашение по атому с Ираном, пока Иран продолжает выполнять свои обязательства по соглашению», — сообщила пресс-служба кабмина ФРГ.