Ещё
Власти Ирака задержали пятерых лидеров ИГ* на границе с Сирией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Ирака задержали пятерых лидеров ИГ* на границе с Сирией 

РИА Новости 2 часа назад
РИА НОВОСТИ. ПЯТЬ ЛИДЕРОВ ИГ* ЗАДЕРЖАНЫ ВЛАСТЯМИ ИРАКА В КООРДИНАЦИИ С «СИРИЙСКИМИ ДЕМОКРАТИЧЕСКИМИ СИЛАМИ» У ГРАНИЦЫ ИРАКА И САР — СПЕЦПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА США
* Террористическая организация, запрещенная в России
РИА Новости: последние новости
В ДНР заявили о сложной обстановке на окраине Горловки ПВО Сирии сбили десятки сирийских ракет Президент Узбекистана совершит первый визит в США в середине мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Боже, какой пи***ц»: Артемий Лебедев о Параде Победы253
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества68
Путин ответил Каннам, Мутко похвалили за русский и другие события дня14
Меркель успокоила Иран91
Пугачеву и Галкина осудили за «аттракцион» на День Победы38
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение