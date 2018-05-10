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Рябков: можно продолжать сотрудничать с Ираном, вопреки действиям США
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Рябков: можно продолжать сотрудничать с Ираном, вопреки действиям США 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Москва считает, что существуют варианты, позволяющие гарантировать продолжение сотрудничества с Ираном, несмотря на попытки этому противодействовать, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Есть варианты, как гарантировать продолжение такого сотрудничества, несмотря на попытки ему противодействовать", — заявил Рябков.
Президент США Дональд Трамп во вторник объявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Кроме того, Трамп объявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.
Иран и «шестерка» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.
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