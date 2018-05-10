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В ДНР заявили о сложной обстановке на окраине Горловки
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В ДНР заявили о сложной обстановке на окраине Горловки 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Сложная обстановка сложилась на горловском направлении в Донбассе, украинские силовики ежедневно подвергают обстрелам окраины донецкой Горловки, заявил в четверг журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Наиболее сложная обстановка сложилась на горловском направлении. Здесь за минувшие сутки украинские силовики обстреляли районы пяти населенных пунктов, применив 35 мин калибром 120 миллиметров, 37 — 82 миллиметровых мин. Также применяли различные гранатометы и стрелковое оружие", — сказал Басурин.
Он отметил, что окраины подконтрольной ДНР Горловки подверглись обстрелу и в четверг утром. По трем поселкам было выпущено более 80 мин и снарядов.
"Такие обстрелы этих многострадальных населенных пунктов со стороны украинских силовиков уже входят в систему. Обратите внимание, что бьют они ежедневно с 5 до 6 утра, и именно по этим, пока еще жилым поселкам", — добавил Басурин.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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