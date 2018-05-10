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Пенс: присутствие войск США в Южной Корее на переговорах с КНДР обсуждаться не будет
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Пенс: присутствие войск США в Южной Корее на переговорах с КНДР обсуждаться не будет 

ТАСС 10 мая 2018
НЬЮ-ЙОРК, 10 мая. /ТАСС/. Вопрос присутствия американских войск на территории Южной Кореи не будет обсуждаться в ходе переговоров с КНДР.
Об этом заявил в четверг в интервью телекомпании ABC вице-президент США Майкл Пенс.
"Обсуждений на этот счет не было, и мы не ожидаем этого", — сказал Пенс, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, по итогам последних контактов с северокорейской стороной стало ясно, что лидер КНДР Ким Чен Ын «не высказывал возражений против» проведения американских «военных учений с Южной Кореей».
"Мы надеемся, что это означает начало нового момента во времени, однако мы не узнаем этого, пока президент [США Дональд Трамп] не сядет [за стол переговоров с Ким Чен Ыном], не посмотрит ему в глаза, не даст четко понять, чего мы ожидаем, и не определит, каковы их намерения", — отметил Пенс.
При этом, по словам вице-президента, США видят «дающие надежду сигналы от Ким Чен Ына, свидетельствующие о том, что он готов согласиться на полную денуклеаризацию» Корейского полуострова. Пенс подчеркнул, что США в любом случае «не будут больше терпеть тот путь, на который встала Северная Корея в том, что касается ядерных ракет».
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 19 апреля сообщил журналистам в Сеуле, что КНДР в перечень требований, с которыми она связывает свое согласие прекратить ракетно-ядерную программу, не внесла ряд пунктов, включая вывод около 28,5 тыс. военнослужащих США, дислоцированных в Южной Корее. По словам Мун Чжэ Ина, северокорейцы говорили «только о прекращении враждебных действий против их страны и получении гарантий безопасности».
Как заявил в среду Трамп, место и время проведения его встречи с Ким Чен Ыном будут объявлены в ближайшие три дня. При этом он отметил, что речь не идет о пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей. Телеканал Fox News ранее со ссылкой на свои источники сообщил, что встреча намечена на начало июня и пройдет в Сингапуре.
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