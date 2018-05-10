Пенс: присутствие войск США в Южной Корее на переговорах с КНДР обсуждаться не будет

"Обсуждений на этот счет не было, и мы не ожидаем этого", — сказал Пенс, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, по итогам последних контактов с северокорейской стороной стало ясно, что лидер КНДР Ким Чен Ын «не высказывал возражений против» проведения американских «военных учений с Южной Кореей».

"Мы надеемся, что это означает начало нового момента во времени, однако мы не узнаем этого, пока президент [США Дональд Трамп ] не сядет [за стол переговоров с Ким Чен Ыном], не посмотрит ему в глаза, не даст четко понять, чего мы ожидаем, и не определит, каковы их намерения", — отметил Пенс.

При этом, по словам вице-президента, США видят «дающие надежду сигналы от Ким Чен Ына, свидетельствующие о том, что он готов согласиться на полную денуклеаризацию» Корейского полуострова. Пенс подчеркнул, что США в любом случае «не будут больше терпеть тот путь, на который встала Северная Корея в том, что касается ядерных ракет».

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 19 апреля сообщил журналистам в Сеуле , что КНДР в перечень требований, с которыми она связывает свое согласие прекратить ракетно-ядерную программу, не внесла ряд пунктов, включая вывод около 28,5 тыс. военнослужащих США, дислоцированных в Южной Корее. По словам Мун Чжэ Ина, северокорейцы говорили «только о прекращении враждебных действий против их страны и получении гарантий безопасности».