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Любые новые санкции США станут нарушением резолюции СБ ООН, заявил Роухани
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Любые новые санкции США станут нарушением резолюции СБ ООН, заявил Роухани 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ЛЮБЫЕ НОВЫЕ САНКЦИИ США ПРОТИВ ИРАНА БУДУТ НАРУШЕНИЕМ РЕЗОЛЮЦИИ СБ ООН 2231 И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ — РОУХАНИ
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