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Порошенко обсудил с Туском ужесточение санкций против России
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Порошенко обсудил с Туском ужесточение санкций против России 

РИА Новости 17 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Украинский лидер Петр Порошенко провел в Германии переговоры с главой Европейского совета Дональдом Туском. Об этом сообщает сайт президента Украины.
Стороны обсудили возможность ужесточения санкций против России, ситуацию в Донбассе и ход Операции объединенных сил.
Отдельно участники встречи коснулись вопроса проведения реформ на Украине. В частности, речь шла о создании антикоррупционного суда, обновление системы национальной безопасности. Порошенко и Туск также обменялись мнениями по соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС. Помимо этого они обсудили возможности усиления помощи Киеву со стороны Брюсселя.
Отношения России с западными государствами ухудшились четыре года назад в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел санкции. Российская сторона приняла ответные меры, взяв курс на импортозамещение. В МИД не раз напоминали, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.
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