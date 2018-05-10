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Порошенко обсудил с Меркель и Макроном продления санкций против России
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Порошенко обсудил с Меркель и Макроном продления санкций против России 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Порошенко заявил, что он обсудил с Меркель и Макроном вопрос продления санкций против РФ и эскалацию ситуации в Донбассе
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